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«Барселона» представила Гризманна

«Барселона» представила Гризманна
Футбол / Испания 0

«Барселона» провела презентацию новичка команды французского нападающего Антуана Гризманна, который перешёл из «Атлетико».

Форвард пожал руку президенту клуба Хосепу Бартомеу и попозировал с футболкой перед журналистами.

«Наш новый номер 17», — гласит запись в «твиттере» каталонского клуба.

Напомним, «Барселона» выкупила французского футболиста у «Атлетико» за € 120 млн. Гризманн заключил с каталонским клубом контракт на пять лет, сумма отступных по условиям соглашения будет равна € 800 млн.

28-летний Гризманн выступал за «Атлетико» с июля 2014 года. В минувшем сезоне форвард забил 21 гол и отдал 10 результативных передач на клубном уровне. Ранее он выступал за «Реал Сосьедад». За сборную Франции сыграл 71 матч и забил 29 голов.

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