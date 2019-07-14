Гризманн: хочу узнать, как Месси работает в ежедневном режиме на тренировках

Новоиспечённый форвард «Барселоны» Антуан Гризманн признался, что хотел выступать с капитаном каталонского клуба Лионелем Месси в одной команде.
«Я невероятно рад, что буду играть с Месси в одной команде. Хочу поскорее узнать, как он работает в ежедневном режиме на тренировках. Это отличный клуб, и я уже не дождусь, когда смогу начать работать с моими новыми партнёрами по команде и главным тренером. Я получаю удовольствие от пребывания в клубе. Надеюсь, что смогу принести много радости болельщикам клуба и буду наслаждаться вместе с ними победами», — приводит слова Гризманна El Mundo Deportivo.
«Барселона» выкупила французского футболиста у «Атлетико» за € 120 млн. Гризманн заключил с каталонским клубом контракт на пять лет, сумма отступных по условиям соглашения составляет € 800 млн.
- 14 июля 2019
-
20:24
-
20:22
-
20:12
-
20:05
-
20:00
-
19:45
-
19:35
-
19:26
-
19:22
-
19:13
-
19:05
-
18:52
-
18:52
-
18:44
-
18:33
-
18:25
-
18:21
-
18:06
-
18:05
-
17:58
-
17:53
-
17:37
-
17:33
-
17:14
-
17:13
-
17:00
-
16:59
-
16:56
-
16:29
-
16:26
-
16:04
-
16:02
-
16:00
-
15:32
-
15:13