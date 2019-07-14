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Гризманн: хочу узнать, как Месси работает в ежедневном режиме на тренировках

Гризманн: хочу узнать, как Месси работает в ежедневном режиме на тренировках
Футбол / Испания 0

Новоиспечённый форвард «Барселоны» Антуан Гризманн признался, что хотел выступать с капитаном каталонского клуба Лионелем Месси в одной команде.

«Я невероятно рад, что буду играть с Месси в одной команде. Хочу поскорее узнать, как он работает в ежедневном режиме на тренировках. Это отличный клуб, и я уже не дождусь, когда смогу начать работать с моими новыми партнёрами по команде и главным тренером. Я получаю удовольствие от пребывания в клубе. Надеюсь, что смогу принести много радости болельщикам клуба и буду наслаждаться вместе с ними победами», — приводит слова Гризманна El Mundo Deportivo.

«Барселона» выкупила французского футболиста у «Атлетико» за € 120 млн. Гризманн заключил с каталонским клубом контракт на пять лет, сумма отступных по условиям соглашения составляет € 800 млн.

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