Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Зенит» обыграл «Тамбов» благодаря голам Ерохина и Дзюбы

«Зенит» обыграл «Тамбов» благодаря голам Ерохина и Дзюбы
Футбол / РПЛ 0

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» обыграл «Тамбов». Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Итоговый счёт — 2:1.

Первый тайм матча завершился без забитых мячей, а уже по истечении трёх минут второй половины встречи хозяева смогли дважды поразить ворота новичка Премьер-Лиги. Сначала результативный удар на свой счёт записал Александр Ерохин, а затем забитым мячом отметился Артём Дзюба. Гости смогли сократить отставание в счёте на 71-й минуте. Дебютный гол «Тамбова» в Премьер-Лиге забил нигериец Олабиран Муйва. Изменить счёт на табло в оставшееся время соперники не смогли.

В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет с «Сочи», а «Тамбов» также на выезде будет противостоять «Локомотиву».

Россия - Премьер-Лига. 1-й тур
14 июля 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2 : 1
Тамбов
Тамбов
1:0 – Ерохин – 46, 2:0 – Дзюба – 48, 2:1 – Муйва – 71
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент