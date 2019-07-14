«Зенит» обыграл «Тамбов» благодаря голам Ерохина и Дзюбы
В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» обыграл «Тамбов». Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Итоговый счёт — 2:1.
Первый тайм матча завершился без забитых мячей, а уже по истечении трёх минут второй половины встречи хозяева смогли дважды поразить ворота новичка Премьер-Лиги. Сначала результативный удар на свой счёт записал Александр Ерохин, а затем забитым мячом отметился Артём Дзюба. Гости смогли сократить отставание в счёте на 71-й минуте. Дебютный гол «Тамбова» в Премьер-Лиге забил нигериец Олабиран Муйва. Изменить счёт на табло в оставшееся время соперники не смогли.
В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет с «Сочи», а «Тамбов» также на выезде будет противостоять «Локомотиву».
- 14 июля 2019
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