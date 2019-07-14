«ПСЖ» близок к покупке защитника «Боруссии» Д

Французский защитник дортмундской «Боруссии» Абду Диалло близок переходу в «ПСЖ», утверждает L'Equipe.
По данным источника, парижский клуб согласовал трансфер футболиста за € 32 млн. Диалло может подписать контракт с парижанами уже на следующей неделе.
23-летний Диалло является воспитанником «Монако». Он перешёл в «Боруссию» летом 2018 года из «Майнца». Сумма трансфера составила € 28 млн. В минувшем сезоне Диалло принял участие в 28 матчах немецкого национального чемпионата, в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил одну жёлтую и одну красную карточки.
«ПСЖ» в минувшем сезоне стал чемпионом Франции. В сезоне-2019/20 парижский клуб стартует домашним матчем с «Нимом». Встреча состоится 11 августа.
- 14 июля 2019
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