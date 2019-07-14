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Сенегал обыграл Тунис в овертайме и вышел в финал Кубка Африки

Сенегал обыграл Тунис в овертайме и вышел в финал Кубка Африки
Футбол / Прочие турниры 0

В полуфинальном матче Кубка африканских наций сборная Сенегала обыграла национальную команду Туниса со счётом 1:0. Встреча состоялась в Каире на стадионе «30 июня». Обслуживал матч эфиопский арбитр Бамлак Тессема, которому ассистировали Валид Ахмед Али (Судан) и Оливье Сафари Кабере (ДР Конго).

Основное время матча завершилось вничью 0:0. На 75-й минуте счёт мог открыть полузащитник сборной Туниса Фержани Сасси, но он не реализовал 11-метровый. Через пять минут пенальти был назначен уже в ворота команды Туниса, но Анри Севе также был неточен.

Решающий эпизод произошёл на 100-й минуте. Защитник тунисской сборной Дилан Бронн отправил мяч в собственные ворота и принёс победу Сенегалу.

В финале Сенегал сыграет с победителем пары Алжир — Нигерия.

Кубок африканских наций. 1/2 финала
14 июля 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Сенегал
1 : 0
ДВ
Тунис
1:0 – Бронн – 100 (автогол)
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