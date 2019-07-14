Смольников: «Зенит» не может быть готовым сейчас на 100%

Защитник «Зенита» Игорь Смольников прокомментировал победу над «Тамбовом» (2:1) в стартовом матче сезона в Российской Премьер-Лиге.

«В первом тайме мы раскачивались, не было стопроцентных моментов, только подходы. Во втором тайме начали активнее, забили два мяча, потом, правда, пропустили обидный гол. Но думаю, что заслужили победу.

Изменения во втором тайме меня особо не коснулись, были перестановки в атаке, но у меня как позиция справа была, так и осталась. При счёте 2:1 страха не было, мы верили в свои силы, но счёт неприятный, конечно, ведь всякое может быть. 2:0 гораздо лучше, чем 2:1, но хорошо, что победили.

«Тамбов» — хорошая команда, они не боялись и шли вперёд. Я бы не сказал, что мы сейчас под нагрузками – обычный тренировочный процесс идёт, может, из-за того что это была первая игра, мы выглядели тяжеловато. На сто процентов готовыми сейчас мы быть не можем в любом случае. Посмотрим, что будет дальше. Будем двигаться от игры к игре", — передаёт слова Смольникова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.