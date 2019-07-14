Сутормин — о дебюте за «Зенит»: главное было не испортить

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу над «Тамбовом» (2:1) в матче 1-го тура РПЛ.

«Не мне оценивать мою игру. Вышел на замену. Почувствовал поле стадиона, команду. Надо ещё работать, прибавлять. Для первого раза нормально. Но можно лучше. Я знаю это. От сегодняшней игры только положительные впечатления: хороший стадион, хорошая поддержка, хорошая команда. Я буду стараться приносить пользу «Зениту». Мы выиграли. Надо забыть эту игру. И двигаться дальше.

Входить в игру было не тяжело. Чего тяжёлого?! «Зенит» вёл в счёте. Главное было не испортить. Мы пропустили необязательный гол, но в конце матча не позволили сопернику создать что-то особенное. Спокойно довели матч до победы. Перед выходом на поле Семак потребовал сыграть организованно сзади и впереди по возможности добавить агрессии, навязывать борьбу. Ничего особенного.

Опасений относительно того, что в «Оренбурге» играл в основном составе, а в «Зените» больше придётся сидеть на скамейке запасных, нет. Главное работать, стараться, а дальше дело за тренерским штабом.

Мне без разницы, что говорят, что некоторые российские футболисты играют из-за своих паспортов. Моё дело – играть на поле. Вот и всё.

Возвращаясь к игре. В первом тайме, может, до конца не вошли в игру, а после перерыва вышли и забили два мяча. Хорошо сыграли. Довели игру до победы. Будем двигаться дальше", — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.