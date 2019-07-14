Дуглас Сантос: надеюсь, «Зенит» сохранит победный дух для чемпионства

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:1).
«У меня прекрасные впечатления от первой игры, это наша первая победа – начало очень хорошее, ведь заработали три очка. Надеемся, что сохраним этот победный дух, чтобы уверенно прийти к чемпионству. Что касается того, что во втором тайме я стал чаще оказываться в центре, то в перерыве меня спросили, могу ли я больше поиграть в центре. Я ответил, что могу, ведь я понимаю, что необходимые для этого качества у меня есть. Я настроен помогать команде любым образом, буду выкладываться на любой позиции.
От стадиона у меня тоже прекрасные впечатления, болельщики не замолкали все 90 минут – трибуны гнали нас вперёд. Мы забили дважды, но могли забить ещё. Это только первая игра, дальше мы намерены играть лучше», — передаёт слова Дугласа корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
- 14 июля 2019
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