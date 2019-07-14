«Интернасьональ» отклонил предложение ЦСКА по хавбеку Дурадо

ЦСКА предпринял попытку подписать полузащитника «Интернасьоналя» Родриго Дурадо, сообщает Globo Esporte.

По информации источника, представитель «армейцев» в Бразилии выходил на контакт с 25-летним хавбеком и предупредил его об интересе московского клуба. Позже ЦСКА сделал предложение по игроку «Интернасьоналю». Однако сумма, предложенная за футболиста, бразильский клуб не устроила. Очевидно, что она оказалась ниже € 10 млн, которые бразильский клуб желает получить за полузащитника.

В текущем сезоне Дурадо принял участие в 7 играх за «Интернасьональ». На его счету 1 результативная передача. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца 2020 года. Интерес к футболисту также проявляет «Галатасарай».