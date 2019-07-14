Семак: Анюков советовался по поводу ухода. Уверен, ему будет комфортно в Самаре

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение по поводу перехода защитника Александра Анюкова в «Крылья Советов».

«Конечно, Анюков советовался со мной по поводу ухода в «Крылья Советов». Если есть желание играть, то нужно играть. Желание у него было. Поздравляю Сашу с удачным дебютом, победой. Уверен, ему будет комфортно в Самаре. Команда, как правило, играет раз в неделю, и есть достаточно времени, чтобы восстанавливаться. Если он решил продолжить игровую карьеру, я только рад за него. Пока речь идёт об одном сезоне, но, если будет желание и здоровье, дай бог играть ему как можно больше», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что Анюков вошёл в тренерский штаб «Зенита», но затем он принял решение перейти в «Крылья Советов».