Григорян: «Зенит» заслуженно победил, а «Тамбов» всего лишь выглядел достойно

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян прокомментировал поражение от «Зенита» (1:2) в дебютном для своей команды матче в Российской Премьер-Лиге.

«Футбол — такая штука, что можно зевнуть гол, даже выходя из раздевалки. Общались в перерыве по поводу того, что внимательно надо отнестись, но и я зевнул гол, и команда — два. Если бы не эти пять минут, можно было бы назвать матч качественным с нашей стороны. Но в этом и класс, когда соперник использует эти пять минут, когда произошла потеря концентрации. В целом «Зенит» заслуженно победил, а мы всего лишь выглядели достойно.

То, что Жирков играл слева в полузащите, а Дриусси справа, никак не повлияло на игру. У «Зенита» чётко прослеживается система. Семак — системный тренер. Не могу сказать, что они действуют предсказуемо, но их атаки действуют по определённым правилам. Мы перекрыли все зоны в первом тайме. Но во второй половине задача была вытерпеть эту стратегию до 65-й минуты, заставить соперника дёргаться и ловить его на контратаках. Но два пропущенных гола заставили пойти в атаку нас. Выглядели, в принципе, достойно.

Что касается моих слов о том, что я зевнул один гол. Иногда бывает так, что на минуту задерживаюсь, выходя из раздевалки. Много есть причин. Одна из них простая — иной раз надо сходить в туалет. Что касается перестановок, то пусть это и выглядит нагло, но они нам облегчили игру. Да, мы пропустили два гола, но во втором тайме быстро выходили через короткий пас, мало играли продольно при прессинге «Зенита». Повлияло так, что облегчило нам развитие атаки.

Можно ли сказать, что Премьер-Лига получила достойное пополнение, учитывая, что вчера себя хорошо показал «Сочи», а сегодня мы показали зубы? Мне неинтересно, кто и что показал у других команд. У нас нет задачи показать зубы, это не позволяет набирать очки. У нас самая многонациональная команда в РПЛ, собраны сильные мужчины. Нужно не зубы показывать, а характер. А зубы показывают у дантиста", — цитирует Григоряна официальный сайт «Зенита».