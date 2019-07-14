Дженнифер Лопес исполнила страстный танец для футболистки сборной США

Американская певица Дженнифер Лопес поздравила футболистку сборной США Карли Ллойд с победой на чемпионате мира, который проходил во Франции.
Как сообщает Vulture, новоиспечённая чемпионка планеты присутствовала на концерте исполнительницы в «Мэдисон Сквер Гарден». В ходе выступления Лопес попросила Ллойд подняться на сцену. После этого певица усадила футболистку на стул и сказала: «У меня есть маленький подарок для тебя. Готова ли ты к этому? Я не знаю, готова ли ты». Вслед за этим Лопес и девушки из её подтанцовки исполнили для Ллойд страстный танец под песню Birthday Sex.
Видео доступно в «твиттере» сотрудника AOL Entertainment Гибсона Джонса.
Напомним, для США победа во Франции стала четвёртой на женских чемпионатах мира. Это рекорд турнира.
- 14 июля 2019
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