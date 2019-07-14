Пономарёв — об игре ЦСКА: ощущение, что ветераны играли

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал поражение московского клуба в матче 1-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (0:2).

«Меня удивила такая игра «армейцев». Думал, хотя бы в движении переиграют противников, перебегают. Когда ничего не получается, нужно просто двигаться по футбольному полю. Такую тягомотину развели, пас отдают ради паса. Никакого творчества, наигранных комбинаций, быстрых атак. Не создали ни одного момента, кроме момента Чалова, но он не сумел обработать и пробить по воротам. Бийол вышел во втором тайме, побыстрее начали играть. А так ощущение, что ветераны играют.



Не вижу желания у футболистов играть. У команды нет лёгкости, может, это ошибки тренировочного процесса. Ничего страшного не произошло, сделают выводы, кое-кого уберут. Васин постоянно допускает ошибки, а его всё равно в состав ставят. Даже когда забивался первый гол, Васин не мог развернуться. Есть же Чернов, надо на него надеяться.



Соперники смотрелись поинтереснее, побыстрее. У ЦСКА же ни одного предложения не было, только розыгрыш мяча в середине поля.



Будем надеяться, что с «Оренбургом» поправят положение. В следующем матче ЦСКА одержит победу, но надо искать быстрых нападающих», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.