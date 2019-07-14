ЦСКА предложил за форварда «Флуминенсе» € 12 млн
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА предпринял попытку подписать нападающего «Флуминенсе» Педро Абреу.
За 22-летнего форварда бразильского клуба «армейцы» предложили € 12 млн.
Абреу является воспитанником «Флуминенсе». В первую команду клуба он был переведён в 2017 году в 19-летнем возрасте. В текущем сезоне на клубном уровне нападающий принял участие в 5 играх. На его счету 3 забитых мяча. В составе молодёжной сборной Бразилии футболист сыграл 1 матч.
Напомним, минувший сезон ЦСКА завершил на 4-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Лиге чемпионов команда не смогла преодолеть групповой турнир, а борьбу за Кубок России она прекратила на стадии 1/16 финала, уступив в серии пенальти «Тюмени».
Пономарёв — об игре ЦСКА: ощущение, что ветераны играли
- 14 июля 2019
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