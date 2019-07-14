Соболев: чтобы привлечь внимание топ-клубов, нужно работать на каждой тренировке

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев, отметившийся дублем в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:0), оценил свои шансы перейти в европейский клуб.

«Может ли переключиться на меня внимание европейских клубов? Да нет, такого не может быть. Если я буду показывать такую игру и забивать мячи в каждом матче, об этом можно будет говорить.



Из карьеры можно состряпать всё что угодно. Как будешь играть, такое к тебе и будет отношение, такой будет и интерес. Чтобы привлечь внимание топ-клубов, нужно работать на каждой тренировке и за пределами поля. Просто так, забив два мяча, в большие команды никто не попадает. Я пока даже об этом не думаю, сосредоточен на «Крыльях Советов», — сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Бороздину.