Президент Бразилии — о критике Месси в адрес КОНМЕБОЛ: это всё шоу футболистов
Президент Бразилии Жаир Болсонару высказался о заявлении нападающего национальной команды Аргентины Лионеля Месси, выразившего уверенность, что завершившийся розыгрыш Кубка Америки был подстроен таким образом, чтобы победу в турнире одержали бразильцы.
«Что сказал Месси? Ааа, да это всё шоу футболистов», — приводит слова Болсонару Marca.
Напомним, после проигранного матча Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки Месси раскритиковал работу арбитра, который за всю игру ни разу не воспользовался помощью VAR. Позже нападающий обвинил в коррупции КОНМЕБОЛ, сказав, что организацией правят бразильцы. После этого появилась информация, что за оскорбления и клевету в адрес организации Месси может быть отстранён от игр за сборную на срок до двух лет.
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