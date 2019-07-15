Президент Бразилии — о критике Месси в адрес КОНМЕБОЛ: это всё шоу футболистов

Президент Бразилии Жаир Болсонару высказался о заявлении нападающего национальной команды Аргентины Лионеля Месси, выразившего уверенность, что завершившийся розыгрыш Кубка Америки был подстроен таким образом, чтобы победу в турнире одержали бразильцы.

«Что сказал Месси? Ааа, да это всё шоу футболистов», — приводит слова Болсонару Marca.

Напомним, после проигранного матча Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки Месси раскритиковал работу арбитра, который за всю игру ни разу не воспользовался помощью VAR. Позже нападающий обвинил в коррупции КОНМЕБОЛ, сказав, что организацией правят бразильцы. После этого появилась информация, что за оскорбления и клевету в адрес организации Месси может быть отстранён от игр за сборную на срок до двух лет.

