Зидан — о смерти брата: ты навсегда в моём сердце

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан разместил пост в память о старшем брате Фариде, который ушёл из жизни в возрасте 54 лет.

Причиной фатального исхода стал рак, с которым француз боролся на протяжении некоторого времени. Все члены первой команды «Реала» почтили память Фарида минутой молчания перед тренировкой в Монреале.

«Родной душе – моему брату Фариду.

Ты всегда указывал мне путь. Ты был справедливым, щедрым, смелым. Ты так любил людей, а люди так любили тебя!

Я горжусь тобой. Ты навсегда в моём сердце», –написал Зидан в своём «инстаграме».

Зидан впервые возглавил «Реал» в январе 2016 года. За три неполных сезона мадридский клуб под руководством француза три раза подряд выиграл Лигу чемпионов, а также однажды стал чемпионом Испании. Летом 2018 года Зидан ушёл в отставку по собственному желанию, но 11 марта 2019 года вновь возглавил клуб.