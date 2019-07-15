Селюк — о Бенито: он будет открытием Премьер-Лиги. Это парень с большим будущим

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Тамбова» Олабирана Муйвы по прозвищу Бенито, поздравил нигерийского футболиста с дебютом в Российской Премьер-Лиге.
В воскресенье, 14 июля, «Тамбов» дебютировал в РПЛ в гостевом матче с «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев, а Бенито забил гол на 71-й минуте.
«Поздравляю Бенито с первым голом в РПЛ. Он будет открытием Премьер-Лиги. Уж точно лучше многих, включая Эдера, с зарплатой в 2 млн. Это парень с большим будущим. Мне странно, когда топ-клубы не видят у себя под ногами, а покупают по 5 млн некоторых, кого вообще незаметно на поле», — написал Селюк в своём «твиттере».
В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет с «Сочи», а «Тамбов» также на выезде будет противостоять «Локомотиву».
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