Стюардессы-черлидеры и радость Дзюбы. Лучшие фото с «Зенит» — «Тамбов»

14 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» обыграл «Тамбов». Итоговый счёт — 2:1.



Первый тайм завершился без забитых мячей, а уже по истечении трёх минут второй половины встречи хозяева смогли дважды поразить ворота новичка Премьер-Лиги. Сначала результативный удар на свой счёт записал Александр Ерохин, а затем забитым мячом отметился Артём Дзюба. Гости смогли сократить отставание в счёте на 71-й минуте. Дебютный гол «Тамбова» в Премьер-Лиге забил нигериец Олабиран Муйва. Изменить счёт на табло в оставшееся время соперники не смогли.



Лучшие фото с матча «Зенит» — «Тамбов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.