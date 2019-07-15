Стюардессы-черлидеры и радость Дзюбы. Лучшие фото с «Зенит» — «Тамбов»
14 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» обыграл «Тамбов». Итоговый счёт — 2:1.
Первый тайм завершился без забитых мячей, а уже по истечении трёх минут второй половины встречи хозяева смогли дважды поразить ворота новичка Премьер-Лиги. Сначала результативный удар на свой счёт записал Александр Ерохин, а затем забитым мячом отметился Артём Дзюба. Гости смогли сократить отставание в счёте на 71-й минуте. Дебютный гол «Тамбова» в Премьер-Лиге забил нигериец Олабиран Муйва. Изменить счёт на табло в оставшееся время соперники не смогли.
Лучшие фото с матча «Зенит» — «Тамбов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.
- 15 июля 2019
-
10:29
-
10:25
-
10:08
-
10:03
-
10:00
-
09:43
-
09:42
-
09:26
-
09:17
-
09:10
-
08:50
-
08:34
-
07:32
-
07:01
-
06:53
-
06:43
-
06:02
-
04:00
-
03:51
-
03:42
-
02:57
-
02:47
-
02:36
-
01:56
-
01:48
-
01:30
-
00:54
-
00:53
-
00:38
-
00:37
-
00:12
-
00:09
- 14 июля 2019
-
23:59
-
23:57
-
23:54
Партнерский контент