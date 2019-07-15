Жемалетдинов: не считаю переход в «Рубин» ошибкой, я много приобрёл в Казани

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов поделился ожиданиями от нового сезона и рассказал, что не считает время, проведённое в «Рубине», потерянным.
«Мой уход из «Локомотива» в «Рубин»? Не считаю, что это была ошибка. Я много приобрёл в Казани. Вырос как человек и как футболист. И приходил в «Локомотив» уже не как молодой игрок, а как состоявшийся.
На что «Локомотив» может рассчитывать в новом сезоне РПЛ? Мы, разумеется, хотим бороться за самые высокие места. «Локомотив» в последние сезоны показал, что является топ-клубом и претендентом на титулы. Команда постоянно выигрывает трофеи. В прошлом сезоне был Кубок и серебро чемпионата, попадание в групповой этап Лиги чемпионов, сейчас появился Суперкубок. Хотим побеждать и дальше — как в чемпионате и Кубке, так и в Европе», — приводят слова Жемалетдинова «Известия».
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