Селюк: думаю, скоро один из финансово устойчивых клубов выкупит права на Бенито

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Тамбова» Олабирана Муйвы по прозвищу Бенито, прокомментировал выступление нигерийского футболиста в дебютном матче в Российской Премьер-Лиге.

Вчера, 14 июля, «Тамбов» дебютировал в РПЛ в гостевом матче с «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев, а Бенито забил гол на 71-й минуте.

«Надо понимать, что Бенито сейчас только 20 лет. У этого парня большое будущее, он уже призывается в сборную Нигерии U20. Думаю, уже в ближайшее время один из финансово устойчивых клубов выкупит права на него. Часто в России покупают за большие деньги футболистов, а вот Бенито сейчас под носом у вас. Поверьте мне, это топ-игрок.

Почему же его сразу не взял российский топ-клуб? У нас многие считают игрока хорошим и готовым, если только о нём уже в иностранных газетах написали. Тогда начинают обращать внимание.

Понятно, что можно задать вопрос Лунёву, но ведь можно задавать вопросы и «Тамбову» по эпизодам, когда забивали Ерохин и Дзюба. Где были опорный полузащитник и центральный защитник в момент голевого удара? Всегда можно задать вопрос. В моменте, когда забивал Бенито, был отскок от земли. После отскока мяч может лететь по-разному. Конечно, можно сказать, что Лунёв ошибся, но мячи и залетают в ворота тогда, когда кто-то где-то ошибается. Тем более Бенито левоногий, что усложнило ситуацию вратарю», — приводит слова агента «Спорт уик-энд».