Тренер «Краснодара»: неприятно проигрывать первый матч

Сергей Матвеев, который формально является главным тренером «Краснодара», прокомментировал результат матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Встреча состоялась в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
«Мы ожидали такого хода развития матча. Но, наверное, если бы мы забили первыми, вероятность нашей победы была бы выше. Но «Ахмат» забил первым… После забитого гола они сыграли в ту игру, которую мы предполагали. Моменты нужно реализовывать. Конечно, неприятно проигрывать первый матч. Будем пытаться всё исправлять в других турах.
Взаимодействие новичков? Неплохо. Сложно сказать, насколько они могли бы проявить себя на хорошем уровне. Пока неплохо», — сказал Матвеев в эфире телеканала «Матч Премьер».
Во 2-м туре «Ахмат» на выезде сыграет с «Уралом». Матч состоится 21 июля. «Краснодару» 20 июля предстоит гостевая игра с «Уфой».
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