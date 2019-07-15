Сёмин: уверен, Миранчукам по силам заиграть в любом европейском клубе

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос о потенциале братьев Миранчуков.
«Уверен, и Алексею, и Антону по силам заиграть в любом европейском клубе. Но почему вы их так активно провожаете? Может, братьев и в «Локомотиве» всё устраивает. А я, пользуясь возможностью, хочу высказать огромные слова благодарности их маме, которая работала здесь уборщицей и каждый заработанный рубль откладывала, чтобы сыновья ни в чём не нуждались. Потом была академия. И огромное ей спасибо, что вырастила таких талантливых и порядочных ребят», — приводит слова Сёмина «Спорт-экспресс».
«Локомотив» по итогам минувшего сезона финишировал на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и обеспечил себе попадание в групповой этап следующего розыгрыша Лиги чемпионов.
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