«Манчестер Сити» представил 3-й комплект формы на сезон-2019/20
«Манчестер Сити» в социальной сети представил третий комплект формы, в которой футболисты будут выступать в сезоне-2019/20. В презентации формы принял участие защитник Александр Зинченко.
Место Nike в качестве нового технического спонсора «Манчестер Сити» с 1 июля занял Puma. Соглашение рассчитано на 10 лет, за которые «Сити Футбол Груп» (компания, которая владеет «Манчестер Сити» и ещё шестью клубами) получит £ 650 млн (€ 760 млн).
Это третий по величине контракт с техническим спонсором в мире и второй – в АПЛ. Контракт с Nike приносил «Сити» около £ 20 млн в год.
С 1974 по 1997 год «Сити» был верен английской компании Umbro, которая базируется недалеко от Манчестера. В Umbro команда играла также с 2009 по 2013 год.
«Манчестер Сити» представил форму на новый сезон, на ней фиолетовые вставки
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