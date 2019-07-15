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Жиру рассказал, что ему нравится в Лэмпарде

Жиру рассказал, что ему нравится в Лэмпарде
Футбол / Англия 0

Нападающий «Челси» Оливье Жиру прокомментировал назначение Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера команды.

«Мне нравится его энергия и желание всегда прогрессировать и побеждать. Думаю, что он правильный человек. Он является легендой „Челси“. Все мы верим в его мастерство сделать команду сильнее, а трансферный запрет даёт возможность молодым футболистом показать, на что они способны. Нам всем скорее хочется сыграть первый матч в лиге», — цитирует Жиру интернет-портал Goal.

Лэмпард начал тренерскую карьеру в конце мая 2018 года. В его дебютном сезоне в качестве наставника «Дерби» занял шестое место в турнирной таблице английского Чемпионшипа. Команда дошла до финала плей-офф за право выступить в АПЛ, где уступила «Астон Вилле» (1:2).

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