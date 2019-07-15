Вице-президент «Шахтёра» — избирателю: на себя посмотри, чучело огородное

Президент «Донбасса» и вице-президент «Шахтёра» Борис Колесников, который примет участие в выборах в Верховную раду от «Оппозиционного блока» по 49-му округу (Донецкая область), в одном из населённых пунктов Донецкой области провёл встречу с избирателями, во время которой у него возникла перепалка с одним из участников мероприятия.



«Да что ты мне, ты посмотри на себя со стороны. Ты на себя посмотри, какой тунеядец, рожа уже в фотографию не влазит, и сидишь меня учишь – я к тебе поеду деревья вырубать. А у нас уберите вот это. А как мне с тобой разговаривать? Потому что ты наглый хам, тунеядец и бездельник. Я не знаю, по твоему отношению ты наглый хам, вот и всё. А ты голосуй за кого хочешь. За Гнатенко, который приедет сюда, проголосуй. Я купил лифты новые в Константиновке по 350 тысяч, а он отремонтировал старые по 600», – сказал Колесников.



После этих слов один из участников встречи подошёл к Колесникову, чтобы вернуть пакет, на что тот ответил: «Себе засунь его, знаешь куда. Чучело огородное».