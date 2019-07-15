Фекиром интересуются «Севилья» и «Валенсия»
Полузащитник французского «Лиона» Набиль Фекир может сменить команду в текущее трансферное окно, сообщает L'Equipe.
По информации источника, в услугах 25-летнего хавбека заинтересованы «Валенсия» и «Севилья». Трансфер француза оценивается в € 30 млн. Ранее сообщалось, что Фекиром интересуются «Милан» и «Бетис».
В минувшем сезоне Фекир принял участие в 29 матчах французской Лиги 1. В его активе 9 мячей и 7 результативных передач. В Лиге чемпионов 25-летний полузащитник забил 3 мяча и отдал 2 голевых паса в 6 встречах.
Напомним, в летнее трансферное окно 2018 года Набиль был близок к переходу в «Ливерпуль», но в последний момент сделка сорвалась. По информации СМИ, английский клуб снова рассматривает вариант трансфера игрока сборной Франции.
Жуниньо: Фекир — единственный игрок «Лиона», уход которого является реальным
- 15 июля 2019
-
08:50
-
08:34
-
07:32
-
07:01
-
06:53
-
06:43
-
06:02
-
04:00
-
03:51
-
03:42
-
02:57
-
02:47
-
02:36
-
01:56
-
01:48
-
01:30
-
00:54
-
00:53
-
00:38
-
00:37
-
00:12
-
00:09
- 14 июля 2019
-
23:59
-
23:57
-
23:54
-
23:41
-
23:38
-
23:30
-
23:26
-
23:10
-
23:02
-
22:49
-
22:40
-
22:34
-
22:30
Партнерский контент