«Манчестер Сити» второй день не может вылететь в Китай

«Манчестер Сити» не удаётся вылететь в Китай уже второй день. Английская команда должна была отправиться в Китай для участия в предсезонном турнире Premier League Asia Trophy ещё в субботу.
Из-за непредсказуемой административной ошибки чартерный рейс «горожан» был отложен на сутки. Как сообщает Manchester Evening News, накануне авиакомпания Thomas Cook, которая организует чартер, вновь допустила ошибку, не сумев забронировать место в воздушном пространстве. «Манчестер Сити» надеется улететь на турнир сегодня, 15 июля, чтобы в среду сыграть против «Вест Хэма».
«Манчестер Сити» в минувшем сезоне завоевал все три внутренних трофея, став чемпионом Англии и завоевав Кубок страны и Кубок лиги. В матче за Суперкубок, который состоится в августе, подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся с «Ливерпулем», который уступил им в чемпионской гонке, отстав на одно очко.
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