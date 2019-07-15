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«Интер» одержал первую победу под руководством Конте

«Интер» одержал первую победу под руководством Конте
Футбол / Италия 0

Миланский «Интер» в матче предсезонного турнира Lugano Cup обыграл швейцарский «Лугано» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Корнаредо на одноимённом стадионе.

В середине первого тайма счёт открыл новичок «Интера» полузащитник Стефано Сенси. Перед самым свистком на перерыв преимущество миланцев увеличил Марцело Брозович. В концовке встречи швейцарцы сумели сократить разрыв в счёте.

Победа стала первой для «Интера» под руководством нового главного тренера Антонио Конте.

«Интер» (Италия) — «Лугано» (Швейцария) — 2:1 (2:0)
Голы: Сенси (25), Брозович (45) — Крезью (87)

«Интер»: Ханданович (Паделли, 46), Д'Амброзио (Нтубе, 61), де Врей (Раноккия, 61), Шкриньяр (Пирола, 61), Кандрева (Лазаро, 61), Гальярдини (Агуме, 61), Брозович (Валеро, 61), Сенси (Мариу, 61), Перишич (Дальберт, 61), Эспозито, Лонго (Вергани, 61)

Икарди был в ярости из-за решения «Интера» и сказал, что не покинет клуб
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