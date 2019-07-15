Гризманн: жаль, что «Атлетико» ведёт себя таким образом

Новичок «Барселоны» французский нападающий Антуан Гризманн прокомментировал действия своего бывшего клуба «Атлетико», который собирается подать в суд на каталонцев из-за его трансфера.
«Мы заключили с «Атлетико» новое соглашение, но затем ситуация изменилась. Поэтому они должны это принять. Мне жаль, что «Атлетико» ведёт себя таким образом. Я специально сообщил им о моём решении заранее, чтобы не застать их врасплох и дать возможность подготовиться", — приводит слова Гризманна ВВС.
«Барселона» купила 28-летнего Гризманна за € 120 млн, выплатив полную сумму отступных. Однако «Атлетико» намерен получить от каталонцев ещё € 80 млн за трансфер француза. Руководство «Атлетико» утверждает, что владеет документами, доказывающими наличие соглашения между «Барселоной» и Гризманном, подписанного ещё 9 марта.
- 15 июля 2019
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