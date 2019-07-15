Вратарь «Америки» отразил три пенальти и забил сам, принеся команде трофей

Аргентинский вратарь «Америки» Аугустин Марчесин принёс своей команде победу в турнире чемпионов Мексики.

В турнире участвуют два чемпиона Мексики прошедшего сезона — чемпионы Апертуры и Клаусуры. В решающем матче за трофей «Америка» в серии пенальти была точнее и победила «УНАЛ Тигрес».

Основное время матча завершилось вничью 0:0, и судьба трофея решалась в серии пенальти. Марчесин отразил три удара, а затем сам забил победный пенальти.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Америки».

«Америка» (Мехико) — «УНАЛ Тигрес» — 0:0, по пенальти 6:5

«Америка» выиграла трофей в шестой раз в своей истории и вышла на второе место по этому показателю. Чаще турнир выигрывала только «Гвадалахара» (7).

«Америка» является рекордсменом Мексики по количеству чемпионских титулов — 13. «УНАЛ Тигрес» становился чемпионом шесть раз.