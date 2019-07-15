Жирков: всегда старался следить и за «Тамбовом», и за «Балтикой»
Воспитанник тамбовского футбола защитник «Зенита» Юрий Жирков поделился впечатлениями от прошедшей встречи 1-го тура Премьер-Лиги с «Тамбовом», который впервые в истории вышел в РПЛ.
«Клуб сделал очень большой шаг в истории, завоевав путёвку в Премьер-Лигу. Думаю, можно поздравить и руководителей клуба, и губернатора с таким достижением. Всегда старался следить и за „Тамбовом“ и за „Балтикой“. Тем более что в „Тамбове“ у меня много друзей.
Сегодня в первом тайме было очень тяжело, «Тамбов» хорошо контратаковал, у них были неплохие моменты, в штангу попали. Но во втором тайме мы добавили и забили два мяча. Думаю, что в первой игре «Тамбов» неплохо смотрелся", — приводит слова Жиркова пресс-служба «Тамбова».
- 15 июля 2019
-
11:59
-
11:44
-
11:42
-
11:26
-
11:18
-
11:04
-
10:59
-
10:40
-
10:29
-
10:25
-
10:08
-
10:03
-
10:00
-
09:43
-
09:42
-
09:26
-
09:17
-
09:10
-
08:50
-
08:34
-
07:32
-
07:01
-
06:53
-
06:43
-
06:02
-
04:00
-
03:51
-
03:42
-
02:57
-
02:47
-
02:36
-
01:56
-
01:48
-
01:30
-
00:54
Партнерский контент