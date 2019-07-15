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Жирков: всегда старался следить и за «Тамбовом», и за «Балтикой»

Жирков: всегда старался следить и за «Тамбовом», и за «Балтикой»
Футбол / РПЛ 0

Воспитанник тамбовского футбола защитник «Зенита» Юрий Жирков поделился впечатлениями от прошедшей встречи 1-го тура Премьер-Лиги с «Тамбовом», который впервые в истории вышел в РПЛ.

«Клуб сделал очень большой шаг в истории, завоевав путёвку в Премьер-Лигу. Думаю, можно поздравить и руководителей клуба, и губернатора с таким достижением. Всегда старался следить и за „Тамбовом“ и за „Балтикой“. Тем более что в „Тамбове“ у меня много друзей.

Сегодня в первом тайме было очень тяжело, «Тамбов» хорошо контратаковал, у них были неплохие моменты, в штангу попали. Но во втором тайме мы добавили и забили два мяча. Думаю, что в первой игре «Тамбов» неплохо смотрелся", — приводит слова Жиркова пресс-служба «Тамбова».

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