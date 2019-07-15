Алжирские болельщики после победы над Нигерией устроили в Марселе беспорядки

Болельщики сборной Алжира устроили беспорядки в Марселе после того, как их национальная команда обыграла сборную Нигерии (2:1) и вышла в финал Кубка Африки. Как сообщает AFP, в результате стычек с полицией были задержаны 282 фаната.



Счёт в прошедшей встрече был открыт на 40-й минуте. Мяч в ворота своей команды отправил защитник нигерийцев Виллиам Трост-Эконг. На 72-й минуте равновесие восстановил Одион Игало, реализовавший пенальти. Однако на 90+5-й минуте победу и выход в финал турнира своей команде принёс Рияд Марез, мастерски исполнивший штрафной удар.



В финале турнира команда Алжира сыграет с Сенегалом, который ранее в своём полуфинале обыграл Тунис (1:0).

Видео доступно в «твиттере» AFP.