Отец Неймара: мой сын не может игнорировать свою историю в «Барселоне»

Отец нападающего «ПСЖ» Неймара прокомментировал слова своего сына, который ранее заявил, что одним из самых приятных воспоминаний в карьере является победа «Барселоны» в матче с парижским клубом (6:1) в Лиге чемпионов в 2017 году.
«У моего сына нет недостатка уважения к «ПСЖ» или футболистам, которые принимали участие в том матче в 2017 году. Некоторые из них по-прежнему играют за «ПСЖ». Он считает тот матч одним из самых важных в своей карьере. Многие фанаты считают так же. Зачем спорить сейчас об этом? Неймару приписывают провокацию по отношению к «ПСЖ», хотя это было честное заявление. Мой сын является игроком «ПСЖ», но он не может игнорировать свою историю в «Барселоне». Эта история привела его в «ПСЖ», — написал Неймар-старший в «Инстаграме».
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