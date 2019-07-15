Михайлович: меня охватило море любви. Теперь я уверен в победе над лейкемией

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович поблагодарил всех, кто выразил ему поддержку в борьбе с лейкемией.
«В жизни бывают моменты, когда вы сражаетесь с противником, которого трудно победить, или сталкиваетесь с проблемой, которую сложно решить. Сейчас у меня именно такой момент, но мне очень повезло, потому что я знаю, что не одинок. Я обнаружил, что у меня огромная поддержка.
За последние несколько дней меня охватило море любви, солидарности и позитивной энергии, которая дала мне невероятный, дополнительный импульс и уверенность, что я выиграю эту битву против лейкемии. Я получил тысячи сообщений. Уверяю вас, я читал их все до единого, они тронули моё сердце.
Благодарю за поддержку президентов клубов, в которых я играл или тренировал, или тех, в которых я никогда не работал, но они проявили уважение.
Спасибо фанатам моих команд и тем фанатам, командам которых я противостоял. Многие из них, вероятно, насмехались или критиковали меня на поле, но на этот раз они подбадривали меня и писали: «Не сдавайся, Синиша».
«Спасибо, спасибо, спасибо. Вы заставили меня сдвинуться с места. У меня кончились слёзы, теперь я готов к бою. Мы скоро увидимся», — приводит слова Михайловича Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.
- 15 июля 2019
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