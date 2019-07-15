«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Сочи»
Пресс-служба «Спартака» показала, что происходило за кулисами матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0).
В ролике красно-белые показали прибытие команды на стадион, развлечения фанатов перед матчем, эмоции тренеров, футболистов и болельщиков во время и после игры.
Видео можно посмотреть в YouTube-канале «Спартака».
Победу «Спартаку» принёс французский защитник Самуэль Жиго, который отличился на 93-й минуте.
Во 2-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом». Матч состоится 20 июля. «Сочи» на своём поле 21 июля встретится с «Зенитом».
В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и завоевал путёвку в квалификационный раунд Лиги Европы. «Сочи» финишировал вторым в Футбольной национальной лиге.
- 15 июля 2019
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