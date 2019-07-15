«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Сочи»

Пресс-служба «Спартака» показала, что происходило за кулисами матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0).

В ролике красно-белые показали прибытие команды на стадион, развлечения фанатов перед матчем, эмоции тренеров, футболистов и болельщиков во время и после игры.

Видео можно посмотреть в YouTube-канале «Спартака».

Победу «Спартаку» принёс французский защитник Самуэль Жиго, который отличился на 93-й минуте.



Во 2-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом». Матч состоится 20 июля. «Сочи» на своём поле 21 июля встретится с «Зенитом».



В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и завоевал путёвку в квалификационный раунд Лиги Европы. «Сочи» финишировал вторым в Футбольной национальной лиге.