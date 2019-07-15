Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Сочи»

«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Спартака» показала, что происходило за кулисами матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0).

В ролике красно-белые показали прибытие команды на стадион, развлечения фанатов перед матчем, эмоции тренеров, футболистов и болельщиков во время и после игры.

Видео можно посмотреть в YouTube-канале «Спартака».

Победу «Спартаку» принёс французский защитник Самуэль Жиго, который отличился на 93-й минуте.

Во 2-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом». Матч состоится 20 июля. «Сочи» на своём поле 21 июля встретится с «Зенитом».

В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и завоевал путёвку в квалификационный раунд Лиги Европы. «Сочи» финишировал вторым в Футбольной национальной лиге.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент