Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гуренко предложил создать команду «Беларусь» и отправить её в Россию

Гуренко предложил создать команду «Беларусь» и отправить её в Россию
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал, почему поддержал идею президента ЦСКА Евгения Гинера о допуске в чемпионат России клубов из стран СНГ.

«Для белорусского футбола вижу только плюсы. Где ещё развиваться нашим футболистам? Как клубу-делегату пробиваться в еврокубки? Что такое еврокубки? Только если попадёшь в групповой этап, тебе гарантированы шесть матчей, а так, можно и после двух закончить. В России же игр хорошего уровня у команды будет более 30. К тому же отправлять БАТЭ или «Динамо» (Минск) — так для меня вопрос не стоит.

Можно создать новую команду, назвав её «Беларусь», например. Любому российскому клубу лететь к нам не дальше чем во Владивосток, зато аура отличная. Когда еврокубковый «Зенит» приезжал, в Минске собрался полный стадион. И на «Спартак» соберётся, и на «Локомотив» с ЦСКА. Каждый матч при аншлаге — разве плохо? Клубы из Уэльса участвуют в чемпионате Англии — и довольны. Так что не вижу минусов. Особенно если собрать приличный состав из лучших белорусских игроков и усилиться качественными легионерами. Мы точно будем конкурентоспособны, вот увидите», — цитирует Гуренко «Матч ТВ».

Гуренко: РПЛ? Если вам будет неинтересно на такие игры ходить, то мне интересно
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент