Гуренко предложил создать команду «Беларусь» и отправить её в Россию

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал, почему поддержал идею президента ЦСКА Евгения Гинера о допуске в чемпионат России клубов из стран СНГ.
«Для белорусского футбола вижу только плюсы. Где ещё развиваться нашим футболистам? Как клубу-делегату пробиваться в еврокубки? Что такое еврокубки? Только если попадёшь в групповой этап, тебе гарантированы шесть матчей, а так, можно и после двух закончить. В России же игр хорошего уровня у команды будет более 30. К тому же отправлять БАТЭ или «Динамо» (Минск) — так для меня вопрос не стоит.
Можно создать новую команду, назвав её «Беларусь», например. Любому российскому клубу лететь к нам не дальше чем во Владивосток, зато аура отличная. Когда еврокубковый «Зенит» приезжал, в Минске собрался полный стадион. И на «Спартак» соберётся, и на «Локомотив» с ЦСКА. Каждый матч при аншлаге — разве плохо? Клубы из Уэльса участвуют в чемпионате Англии — и довольны. Так что не вижу минусов. Особенно если собрать приличный состав из лучших белорусских игроков и усилиться качественными легионерами. Мы точно будем конкурентоспособны, вот увидите», — цитирует Гуренко «Матч ТВ».
- 15 июля 2019
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