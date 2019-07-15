Гризманн провёл первую тренировку в «Барселоне»
Новичок «Барселоны» французский нападающий Антуан Гризманн провёл первую тренировку в каталонском клубе. Футболист вышел на поле вместе с соотечественниками защитником Самуэлем Юмтити и нападающим Усманом Дембеле.
«Французская связь», — прокомментировала пресс-служба «Барселоны» в «твиттере» выход на тренировочное поле трёх французов.
«Барселона» купила 28-летнего Гризманна за € 120 млн, выплатив полную сумму отступных. Однако «Атлетико» намерен получить от каталонцев ещё € 80 млн за трансфер француза. Руководство «Атлетико» утверждает, что владеет документами, доказывающими наличие соглашения между «Барселоной» и Гризманном, подписанного ещё 9 марта.
Гризманн подписал с каталонцами пятилетний контракт и будет выступать под 17-м номером.
Гризманн: жаль, что «Атлетико» ведёт себя таким образом
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