Касильяс войдёт в руководство «Порту»

Вратарь «Порту» Икер Касильяс, который в мае перенёс инфаркт миокарда, войдёт в руководящий состав клуба. 38-летний вратарь будет связующим звеном между игроками, тренером и руководством португальской команды.

«Я собираюсь заняться чем-то другим. Буду стараться установить связь между командой и клубом. Руководство обсуждало со мной это в прошлом сезоне, когда со мной случилась эта ситуация. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы помочь своим партнёрам по клубу», — цитирует Касильяса пресс-служба «Порту».

Напомним, сердечный приступ случился у Касильяса на тренировке. В ходе занятия игрок почувствовал недомогание. Медицинский штаб клуба принял решение доставить футболиста в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция.



Касильяс выступает за «Порту» с 2015 года. Ранее футболист долгое время выступал за «Реал». В составе мадридского клуба пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны. На европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.