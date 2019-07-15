Кудряшов: удивился, почему «Спартак» при своих трибунах не пошёл вперёд

Защитник «Сочи» Фёдор Кудряшов прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1).

«Я приехал в команду за два дня до игры, а вот ребята тренировались чуть дольше: кто-то — четыре, кто-то — шесть. На самом деле у нас в команде подобрался боеспособный коллектив, ребята имеют опыт выступлений в хороших командах. Мы выходили на поле не с мыслью, что у нас ещё не полностью налажено взаимодействие, а с желанием показать хороший футбол и попытаться нивелировать сильные качества соперника.



Я удивился, почему «Спартак» при своих трибунах не пошёл агрессивно вперёд и не играл в давление. Но это не имеет большого значения, нам нужно думать не о сопернике, а о том, какую игру показываем мы сами. Жалко, что не получилось добыть очки, где-то сами виноваты, где-то стечение обстоятельств, не очень приятное для нас!



«Спартак» обвинил «Сочи» в затяжке времени? Не обратил на это внимания и не хочу ввязываться в полемику со «Спартаком». У нас действительно было не так много сил, в конце матча ребята начали уставать, а кому-то показалось, что мы специально тянули время. Могу сказать точно, что из наших футболистов никто не валялся на газоне специально», — приводит слова Кудряшова Sport24.