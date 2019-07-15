Карпин: 20 лет в «Ростове» меня никто не вытерпит
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в социальной сети опубликовал ироничный пост, в котором показал, как он может выглядеть на пресс-конференции своей команды спустя 20 лет.
«Прессуха ФК „Ростов“ 20 лет спустя. Хотя нет, 20 лет меня здесь никто не вытерпит...» — написал Карпин.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Валерия Карпина.
Карпин 19 декабря 2017 года был назначен главным тренером «Ростова». Контракт специалиста с донской командой рассчитан на 2,5 года. В прошлом году ростовский клуб под руководством Карпина завершил сезон в Премьер-Лиге на девятом месте.
В нынешнем сезоне «Ростов» стартовал в РПЛ с домашней победы над «Оренбургом» со счётом 2:1.
«Ростов»: РПЛ, сколько раз мы будем играть в 21:30 в этом сезоне?
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