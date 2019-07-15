Медведев оценил официальный дебют Дугласа Сантоса за «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил игру новичка команды защитника Дугласа Сантоса в домашнем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом», который завершился победой сине-бело-голубых (2:1).

«Дуглас Сантос провёл весь матч, причём провёл его на разных позициях. Начал на месте левого защитника и продолжил в качестве опорника. На разных позициях одинаково хорошо себя проявил, и на первой, и на второй позиции показал свой потенциал. Хотел бы обратить внимание на его взаимодействие с Юрием Жирковым, который, как в молодые годы, отыграл почти весь матч в качестве левого полузащитника. Очень радует глаз футбол Жиркова, который отыграл очень хорошо», — цитирует Медведева РИА «Новости».