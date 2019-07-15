Сёмин: попросил Денисова потерпеть, но он сам решил закончить

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал уход из команды полузащитника Игоря Денисова, который после этого принял решение о завершении карьеры.
«С Денисовым был разговор. Я сказал: „Игорь, потерпи сейчас немножко, потому что хорошо играет Баринов. Ты ещё будешь играть, но сегодня будет выходить он“. Были и какие-то контрактные вопросы. Игорь сам решил закончить», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».
Денисов в ходе карьеры защищал цвета «Зенита», «Анжи» и «Динамо», а за «Локомотив» выступал с 2017 года. Полузащитник четырежды становился чемпионом России, трижды выигрывал Кубок страны, а также по разу завоёвывал Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2008 по 2016 год Игорь вызывался в сборную России. В конце мая текущего года Денисов принял решение завершить профессиональную карьеру.
- 15 июля 2019
-
15:01
-
14:53
-
14:39
-
14:36
-
14:31
-
14:20
-
14:16
-
13:56
-
13:38
-
13:37
-
13:34
-
13:24
-
13:23
-
13:05
-
12:50
-
12:43
-
12:31
-
12:30
-
12:08
-
12:03
-
11:59
-
11:44
-
11:42
-
11:26
-
11:18
-
11:04
-
10:59
-
10:40
-
10:29
-
10:25
-
10:08
-
10:03
-
10:00
-
09:43
-
09:42