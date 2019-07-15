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Сёмин: попросил Денисова потерпеть, но он сам решил закончить

Сёмин: попросил Денисова потерпеть, но он сам решил закончить
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал уход из команды полузащитника Игоря Денисова, который после этого принял решение о завершении карьеры.

«С Денисовым был разговор. Я сказал: „Игорь, потерпи сейчас немножко, потому что хорошо играет Баринов. Ты ещё будешь играть, но сегодня будет выходить он“. Были и какие-то контрактные вопросы. Игорь сам решил закончить», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Денисов в ходе карьеры защищал цвета «Зенита», «Анжи» и «Динамо», а за «Локомотив» выступал с 2017 года. Полузащитник четырежды становился чемпионом России, трижды выигрывал Кубок страны, а также по разу завоёвывал Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2008 по 2016 год Игорь вызывался в сборную России. В конце мая текущего года Денисов принял решение завершить профессиональную карьеру.

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