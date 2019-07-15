Сёмин рассказал о конфликте с Геркусом

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, почему у него был конфликт с бывшим генеральным директором клуба Ильёй Геркусом.

«Я не люблю, когда в футбол вмешиваются люди, которые в нём понимают меньше, чем я. Поэтому либо ты мне доверяй и спрашивай дальше, либо наоборот», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Геркус работал в «Локомотиве» с лета 2016 по декабрь 2018 года. За этот период московский клуб становился чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В минувшем сезоне «Локомотив» финишировал на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и завоевал путёвку в групповой этап Лиги чемпионов. В сезоне-2019/20 «Локомотив» стартует в РПЛ домашним матчем с «Рубином». Встреча состоится сегодня, 15 июля, и начнётся в 20:00 мск.