Сёмин рассказал о конфликте с Геркусом
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, почему у него был конфликт с бывшим генеральным директором клуба Ильёй Геркусом.
«Я не люблю, когда в футбол вмешиваются люди, которые в нём понимают меньше, чем я. Поэтому либо ты мне доверяй и спрашивай дальше, либо наоборот», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».
Геркус работал в «Локомотиве» с лета 2016 по декабрь 2018 года. За этот период московский клуб становился чемпионом России и обладателем Кубка страны.
В минувшем сезоне «Локомотив» финишировал на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и завоевал путёвку в групповой этап Лиги чемпионов. В сезоне-2019/20 «Локомотив» стартует в РПЛ домашним матчем с «Рубином». Встреча состоится сегодня, 15 июля, и начнётся в 20:00 мск.
Сёмин: попросил Денисова потерпеть, но он сам решил закончить
- 15 июля 2019
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