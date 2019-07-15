Сёмин: для победы в Лиге чемпионов «Локомотиву» нужны 4-5 игроков уровня АПЛ

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что необходимо команде для победы в Лиге чемпионов.

«Наверное, это очень просто, нужны игроки уровня английской Премьер-лиги. 4-5 позиций должны быть топ-игроки европейского, мирового уровня», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

В прошлом сезоне «Локомотив» в качестве чемпиона России был посеян в первой корзине при жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов. Соперниками «железнодорожников» стали «Шальке-04», «Порту» и «Галатасарай». Московский клуб занял последнее, четвёртое место в группе, набрав три очка в шести матчах.

В сезоне-2019/20 «Локомотив» стартует в РПЛ домашним матчем с «Рубином». Встреча состоится сегодня, 15 июля, и начнётся в 20:00 мск.