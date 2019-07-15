Болельщики «Ростова» обратились к президенту РПЛ

Группа болельщиков «Ростова» обратилась к руководству лиги в лице президента Сергея Прядкина по вопросу позднего начала матчей и c просьбой рассмотреть возможность переноса домашних матчей «Ростова» на более раннее время.



«Уважаемый, Сергей Геннадьевич! Мы, объединение болельщиков футбольного клуба «Ростов», выражаем вам глубокую озабоченность в связи с очень поздним проведением матчей нашей родной команды. Отметим, что матчи первого и второго туров назначены к проведению на 21:30. На наш взгляд, данное решение Лиги является либо недостаточно обдуманным, либо осознанно направленным против ростовского болельщика. Напомним, что около 30% наших болельщиков — это жители Ростовской области, которые в день матча проделывают от 50 до 400 километров пути, чтобы увидеть игру любимой команды и поддержать её. Теперь же, одним решением у них эту возможность отобрали. Вместе с тем в рамках прошлого сезона РПЛ на стадионе мы видели много семей с детьми. Напротив, на матче 1-го тура розыгрыша РПЛ сезона-2019/20 „Ростов“ — «Оренбург», проведённого 13 июля в 21:30, детей практически не было.

В Ростове-на-Дону и области на сегодняшний день формируется мнение, что данные решения Лиги направленны на то, чтобы искусственно лишить наш клуб поддержки и не позволить местным любителям футбола заполнять так сильно полюбившуюся им «Ростов-Арену». Сергей Геннадьевич, мы понимаем, что трансляции и средства, вырученные от них, — это, вероятно, очень важно для Лиги, но не такой же ценой… Просим вас вмешаться в этот процесс и восстановить справедливость по отношению ко всем ростовчанам», — говорится в обращении болельщиков, текст которого размещён на официальном сайте «Ростова».