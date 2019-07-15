Директор «Аякса»: уже видно окончание сделки по трансферу де Лигта в «Ювентус»

Директор «Аякса» Марк Овермарс подтвердил информацию, что защитник команды Матейс де Лигт близок к переходу в «Ювентус».

«Уже видно окончание сделки по трансферу де Лигта в „Ювентус“. Сейчас речь о банковских гарантиях. „Аякс“ всегда тщательно подходит к этому вопросу. Надеюсь, что всё произойдёт быстро», — приводит слова Овермарса Voetbal International.

Ожидается, что сегодня, 15 июля, де Лигт прибудет в расположение туринского клуба для прохождения медосмотра и последующего подписания контракта.



«Ювентус» заплатит за 19-летнего игрока € 70 млн. За счёт бонусов сумма трансфера может увеличиться ещё на несколько миллионов. В контракте голландца будут прописаны отступные в размере € 150 млн.

Также на игрока претендовала «Барселона», но каталонцы отказались удовлетворить его финансовые требования.