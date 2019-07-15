Бывший украинский арбитр получил первое назначение на матч в России

Бывший украинский арбитр Анатолий Жабченко назначен на матч второго российского дивизиона зоны «Юг» между «Машук-КМВ» (Пятигорск) и «Дружбой» (Майкоп), который состоится завтра, 16 июля.

Жабченко, представляющий теперь Краснодар, имеет право работать в чемпионате России. В конце июня исполком Российского футбольного союза включил его в список судей, допущенных к обслуживанию встреч на таком уровне. Встреча в Пятигорске станет для рефери первой на территории России.



Напомним, что Жабченко родился в Симферополе, в 2013 году стал арбитром ФИФА и начал обслуживать матчи украинской Премьер-лиги, на которых работал до 2017 года. В течение последних двух лет Жабченко работал только на матчах, проходивших в Крыму.