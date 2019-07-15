«Гранада» объявила о переходе экс-форварда «Реала» Сольдадо
Нападающий Роберто Сольдадо перешёл из «Фенербахче» в «Гранаду», сообщается на официальном сайте испанского клуба.
Футболист достался испанскому клубу бесплатно. Стороны заключили соглашение до лета 2020 года с возможностью продления ещё на один год.
34-летний Сольдадо выступал за «Фенербахче» с 2017 года. Всего в составе турецкого клуба он принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 19 забитых мячей, а также отдал 11 результативных передач. Сольдадо является воспитанником «Реала». Ранее он также играл за «Осасуну», «Хетафе», «Валенсию», «Тоттенхэм Хотспур» и «Вильярреал». Чемпион Испании сезона-2007/08 в составе «Реала». Сольдадо с 2007 по 2013 год вызывался в сборную Испании, провёл за неё 12 матчей и забил 7 голов.
Нету: после жеребьёвки ЛЕ Сольдадо из «Фенербахче» написал мне: «Я тебя убью!»
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