Шарлия извинился перед болельщиками ЦСКА за поражение от «Крыльев Советов»

Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия прокомментировал свой дебютный матч в составе столичного клуба. Напомним, в матче первого круга РПЛ подопечные Виктора Гончаренко сенсационно уступили «Крыльям Советов» (0:2). Шарлия вышел на поле в стартовом составе и сыграл в матче 78 минут.
«Трудно что-то сказать. Хочу извиниться перед нашими болельщиками, вот и всё. Мы сделаем всё возможное, чтобы улучшить нашу игру за эту неделю и провести следующий матч качественнее. Мы медленно развивали атаки, в защите ошибались в передачах, не играли плотно по сопернику. Всё в этот день было плохо», — цитирует Шарлию официальный сайт ЦСКА.
Напомним, в начале лета 22-летний Шарлия был арендован ЦСКА у хорватского «Славен Белупо». Арендное соглашение предусматривает обязательный выкуп футболиста по завершении сезона-2019/20.
- 15 июля 2019
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